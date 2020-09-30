Рублёв признался, что чувствовал себя очень скованно в стартовом матче на «Ролан Гарос»

Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над американцем Сэмом Куэрри в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Я был скован. С первого розыгрыша и до самого последнего матч-пойнта я словно был в оцепенении. Не мог нормально передвигаться по корту, только бить по мячу. Напряжение нереальное. Со мной редко такое случалось. Я счастлив получить ещё один шанс показать совершенно другой настрой и другой теннис. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Рублёва журналист Тумаини Карайол в своём Twitter.

Рублёв проиграв два первых сета сумел в итоге одержать победу со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 и выйти во второй круг соревнований, где сыграет с испанцем Алехандро Фокиной.

Ранее Андрей Чесноков назвал волевую победу Рублёва над Куэрри чем-то невозможным.