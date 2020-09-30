Рублёв признался, что чувствовал себя очень скованно в стартовом матче на «Ролан Гарос»

Короткая ссылка
Вторая ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над американцем Сэмом Куэрри в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Рублёв признался, что чувствовал себя очень скованно в стартовом матче на «Ролан Гарос»
  • Reuters

«Я был скован. С первого розыгрыша и до самого последнего матч-пойнта я словно был в оцепенении. Не мог нормально передвигаться по корту, только бить по мячу. Напряжение нереальное. Со мной редко такое случалось. Я счастлив получить ещё один шанс показать совершенно другой настрой и другой теннис. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Рублёва журналист Тумаини Карайол в своём Twitter.

Рублёв проиграв два первых сета сумел в итоге одержать победу со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 и выйти во второй круг соревнований, где сыграет с испанцем Алехандро Фокиной.

Ранее Андрей Чесноков назвал волевую победу Рублёва над Куэрри чем-то невозможным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить