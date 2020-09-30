Чесноков о победе Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос»: это что-то невозможное

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение о волевой победе Андрея Рублёва над американцем Сэмом Куэрри в матче первого круга турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Чесноков о победе Рублёва в первом круге «Ролан Гаррос»: это что-то невозможное
  • Reuters

«Очень сложно играть финал в Гамбурге, а через день выступать на «Ролан Гаррос». Посмотрите, что происходит с Циципасом, тоже летел — 2:0. Ожидал такого выступления от Андрея. Рублёв проявил всю свою волю, собрал все силы и показал настоящий дух. Не знаю, как у него вообще хватило бензина, чтобы выиграть в пяти сетах. Это что-то невозможное», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Он отметил, что возникшая ситуация показывает, что Рублёв полностью не восстановился после турнира в Гамбурге.

«Сезон настолько непредсказуемый, всё идёт против правил. Представьте, сезон играть на харде, потом вернуться на три турнира к земле, а потом опять быстрые корты. Раньше был какой-то порядок, шли по календарю и знали к чему готовиться. Как сейчас можно подготовиться к «Ролан Гарросу», когда такая истерия вокруг», — добавил Чесноков.

Ранее сообщалось, что Рублёв в пяти сетах взял верх над Куэрри и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

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