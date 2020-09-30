Месси — болельщикам «Барселоны»: я всегда хотел для клуба лучшего

Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси обратился к болельщикам команды в связи со сложившейся в клубе ситуацией.

«После стольких разногласий, я бы хотел положить конец всему этому. Мы должны сохранять единство и понимать, что лучшее — впереди. Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их и допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее. Сочетание страсти с воодушевлением и мотивацией — единственный ключ к достижению целей. Мы должны быть вместе и двигаться в одном направлении. Я хотел обратиться к фанатам. Если когда-либо кто-то из вас был раздражён тем, что я говорил или делал, оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего», — приводит слова Месси Sport.es.

3-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 635 гола и 277 голевых передач в 732 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее Месси раскритиковал «Барселону» после ухода из команды Луиса Суареса.