Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнания

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал свой клуб после ухода из него Луиса Суареса.
Месси об уходе Суареса из «Барселоны»: ты не заслужил такого изгнания
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Будет странно видеть тебя в другой футболке. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и лично. Ты не заслужил такого изгнания. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет», — написал Месси в своём Instagram.

Футболист признался, что будет скучать по Суаресу, и пожелал ему удачи в его новом клубе «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Суарес официально перешёл из «Барселоны» в «Атлетико».

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