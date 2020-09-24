Суарес официально перешёл из «Барселоны» в «Атлетико»

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о переходе уругвайского форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщается на официальном сайте «Барселоны».

«Барселона» выражает искреннюю благодарность Луису Суаресу за его преданность делу и желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении.

«Атлетико» заплатит сине-гранатовым €6 млн в виде различных бонусов за переход 33-летнего нападающего.

Суарес выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Атлетико» согласовали переход Суареса.