Источник: «Барселона» и «Атлетико» согласовали переход Суареса

Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес станет футболистом мадридского «Атлетико».

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, клубы пришли к соглашению на последней встрече. Утверждается, что переход уругвайца — вопрос времени.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний уругваец провёл 28 матчей в Примере, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полиция расследует получение Суаресом итальянского гражданства.