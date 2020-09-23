Источник: «Барселона» и «Атлетико» согласовали переход Суареса

Короткая ссылка
Уругвайский форвард «Барселоны» Луис Суарес станет футболистом мадридского «Атлетико».
Источник: «Барселона» и «Атлетико» согласовали переход Суареса
  • © REUTERS/Albert Gea

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, клубы пришли к соглашению на последней встрече. Утверждается, что переход уругвайца — вопрос времени.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний уругваец провёл 28 матчей в Примере, забил 16 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полиция расследует получение Суаресом итальянского гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить