«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в Примере
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Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Валенсии» принёс гол Макси Гомеса, забившего на 75-й минуте с передачи Хосе Луиса Гайи.
Российский хавбек Денис Черышев участия в матче не принимал.
«Валенсия», набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с пятью очками — на четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры.