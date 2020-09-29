«Валенсия» обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в Примере

«Валенсия» одержала победу над «Реал Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Валенсии» принёс гол Макси Гомеса, забившего на 75-й минуте с передачи Хосе Луиса Гайи.

Российский хавбек Денис Черышев участия в матче не принимал.

«Валенсия», набрав семь очков, вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с пятью очками — на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» в матче Примеры.