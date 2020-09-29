Феррейра: в матче с «Краснодаром» ПАОК должен быть сильнее ментально, а не тактически

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Главный тренер греческого клуба ПАОК Абел Феррейра поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
Феррейра: в матче с «Краснодаром» ПАОК должен быть сильнее ментально, а не тактически
  • Reuters

«В первом матче мы неплохо контролировали соперника, исход игры решили детали. Завтра мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чём, кроме качественной работы на поле», — приводит слова Мусаева пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что у «Краснодара» много индивидуально сильных игроков, которые часто берут игру на себя.

«Наши действия и в обороне, и в нападении будут командными. В этом наша большая сила. Если говорить о желании, то, возможно, у нас его больше. После победы над «Бенфикой» я сказал, что выход в Лигу чемпионов — это уже не мечта, а чёткая цель», — добавил специалист.

Первая игра, прошедшая в России, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Краснодара». Ответный матч состоится 30 сентября в Греции. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Мурад Мусаев заявил, что «Краснодар» должен быть готов к тому, что ПАОК на своём поле будет больше атаковать.

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