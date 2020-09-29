В «Арсенале» назвали невозможным приглашение Кононова на пост главного тренера

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о желании клуба пригласить российского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера команды.

«Во-первых, у тульского «Арсенала» есть главный тренер. Во-вторых, мы даже не в курсе, где сейчас находится и работает Олег Кононов. И работает ли вообще. В-третьих, его появление в «Арсенале» невозможно», — приводит слова Аджоева ТАСС.

54-летний Кононов возглавил латвийский футбольный клуб «Рига» в феврале. В начала сентября было объявлено о его временном уходе с должности по семейным обстоятельствам.

В прошлом он уже возглавлял «Арсенал» — в 2018 году. Он также работал в таких российских клубах, как «Краснодар», «Ахмат» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» подтвердило отставку главного тренера команды Новикова.