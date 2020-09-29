Игнашевич хотел бы, чтобы защитник «Спартака» Жиго стал игроком сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич высказал мнение, что французский защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго мог бы помочь сборной России по футболу.
Игнашевич хотел бы, чтобы защитник «Спартака» Жиго стал игроком сборной России
  • globallookpress.com

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в Российской премьер-лиге он мне нравится больше всего», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

26-летний Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В его активе шесть голов и четыре голевые передачи в 53 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Александра Жирова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить