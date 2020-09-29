Игнашевич хотел бы, чтобы защитник «Спартака» Жиго стал игроком сборной России
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«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в Российской премьер-лиге он мне нравится больше всего», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».
26-летний Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В его активе шесть голов и четыре голевые передачи в 53 матчах за московский клуб.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Александра Жирова.