Игнашевич хотел бы, чтобы защитник «Спартака» Жиго стал игроком сборной России

Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич высказал мнение, что французский защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго мог бы помочь сборной России по футболу.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в Российской премьер-лиге он мне нравится больше всего», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

26-летний Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В его активе шесть голов и четыре голевые передачи в 53 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Александра Жирова.