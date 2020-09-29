Российский гонщик Шварцман 30 сентября проведёт тесты за рулём болида «Формулы-1»

Российский гонщик команды «Формулы-2» Prema Роберт Шварцман примет участие в тестовых заездах в итальянском Фьорано за рулём болида команды «Формулы-1» Ferrari.

Как сообщает пресс-служба SMP Racing, во время запланированных на 30 сентября тестов во Фьорано 21-летний россиянин сядет за руль болида Ferrari образца 2018 года — SF71H.

«Я очень счастлив, завтра у меня есть возможность впервые сесть за руль «Формулы-1». Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо, Ferrari, за воплощение этой мечты и предоставление мне этой невероятной возможности», — отреагировал на свой предстоящий дебютный заезд за рулём болида «Формулы-1» российский пилот.

Ранее сообщалось, что Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в свободной практике на Гран-при Абу-Даби.