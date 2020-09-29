Биатлонист Логинов восстановился после повреждения локтя

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов полностью восстановился после травмы локтя, которая беспокоила его во время тренировок.

РИА Новости

По словам Александра Касперовича, личного тренера Логинова, которые передаёт ТАСС, перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили спортсмену восстановиться. «Сегодня он провёл первую тренировку, болевых ощущений не было», — добавил специалист. Боли в локте помешали Логинову выступить на прошедшем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону. Ранее сообщалось, что Виктор Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке биатлониста Логинова.