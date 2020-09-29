Биатлонист Логинов восстановился после повреждения локтя
- РИА Новости
По словам Александра Касперовича, личного тренера Логинова, которые передаёт ТАСС, перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили спортсмену восстановиться.
«Сегодня он провёл первую тренировку, болевых ощущений не было», — добавил специалист.
Боли в локте помешали Логинову выступить на прошедшем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону.
Ранее сообщалось, что Виктор Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке биатлониста Логинова.