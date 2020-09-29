Биатлонист Логинов восстановился после повреждения локтя

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов полностью восстановился после травмы локтя, которая беспокоила его во время тренировок.
Биатлонист Логинов восстановился после повреждения локтя
  • РИА Новости

По словам Александра Касперовича, личного тренера Логинова, которые передаёт ТАСС, перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили спортсмену восстановиться.

«Сегодня он провёл первую тренировку, болевых ощущений не было», — добавил специалист.

Боли в локте помешали Логинову выступить на прошедшем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону.

Ранее сообщалось, что Виктор Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке биатлониста Логинова.

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