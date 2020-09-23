Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке биатлониста Логинова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о своём отношении к тому, что лидер мужской сборной России Александр Логинов предпочитает готовиться к сезону самостоятельно, а не в составе команды.
Майгуров рассказал, как относится к самоподготовке биатлониста Логинова
  • РИА Новости

«С Сашей находимся на постоянной связи. Не вижу никаких проблем в том, что он готовится самостоятельно. Сам в последние три года тренировался один с мая по ноябрь, затем подключался к сборной и проводил сезон», — приводит слова Майгурова Sportbox

Он отметил, что почти все топовые спортсмены придерживаются подобной  практики.

«Только мы привыкли проводить сборы по три недели, тогда как остальные собирают спортсменов максимум на десять дней перед сезоном, всё остальное время биатлонисты готовятся по индивидуальной программе. Так что между СБР и Логиновым нет конфликта. Тем более, раз спортсмен показывает хороший результат, глупо его насильственными действиями привлекать к сборам с командой. Если Саше так комфортнее и спокойнее и это приносит результат, то почему бы и нет», — добавил глава СБР.

Ранее Антон Бабиков заявил, что у него не было конфликта с экс-главой СБР Драчёвым.

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