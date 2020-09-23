Бабиков заявил, что у него не было конфликта с экс-главой СБР Драчёвым

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Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков рассказал, что у него не было конфликта с бывшим главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым.
Бабиков заявил, что у него не было конфликта с экс-главой СБР Драчёвым
  • РИА Новости

«Никаких конфликтов у нас с Драчёвым не было. Я не знаю, что именно при нём не так работало, но что-то в механизме работало не так, со мной и другими постоянно происходили непонятные вещи. Но сейчас, слава богу, механизм работает, хотя детали в нём ещё только притираются. Но часы идут, за это лето мы с руководством встречались пару раз, все вопросы решались», — приводит слова Бабикова ТАСС.

В прошлом сезоне Бабиков не сумел отобраться в состав сборной на этапы Кубка мира, но благодаря личной квоте выступил на первом из них, показал хороший результат в индивидуальной гонке, однако после этапа его не только исключили из состава, но и не дали выступить на Кубке IBU.

Ранее сообщалось, что сборная ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону.

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