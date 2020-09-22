Сборная ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

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Сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Сборная ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону
  • РИА Новости

Команда ХМАО, в составе которой выступили Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Вадим Филимонов, Семён Сучилов, преодолела дистанцию за 1 час 17 минут 37,8 секунды. Спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Второе место заняла сборная Республики Башкортостан (Антон Бабиков, Алексей Петров, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов). Тройку призёров замкнула команда Тюменской области, за которую выступили Евгений Гараничев, Илья Новопашин, Вадим Истамгулов, Евгений Идинов.

Ранее сообщалось, что сборная ХМАО выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону.

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