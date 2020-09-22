Сборная ХМАО выиграла женскую эстафету на чемпионате России по летнему биатлону

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заняла первое место в женской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Команда ХМАО, в составе которой были Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова, преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 47,0 секунды. Спортсменки использовали пять дополнительных патронов, но не пробежали ни одного штрафного круга.

Второе место заняла сборная Свердловской области, в её в составе: Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Тройку призёров замкнула команда Приволжского федерального округа, за которую выступили Ольга Дмитриева, Татьяна Акимова, Карина Бахтина и Екатерина Муралеева.

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов победил в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.