Комиссия РПЛ проверила газон стадиона «Фишт» в Сочи

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Совместная комиссия Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей провела инспекцию «Фишта» — стадиона клуба «Сочи».
Комиссия РПЛ проверила газон стадиона «Фишт» в Сочи
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, в ходе инспекции не было выявлено травмоопасных участков и нарушения плотности игровой поверхности поля.

Отмечается, что было выявлено снижение высоты и густоты травяного покрова, что негативно влияет на внешний вид поля.

В РПЛ заявили, что технологии ухода за газоном на арене строго соблюдаются, а агрономы стадиона проводят все необходимые мероприятия по улучшению качества травяного покрытия.

Также сообщается, что представители «Фишта» будут ежедневно предоставлять фотоотчёты, чтобы лига могла контролировать динамику.

Ранее сообщалось, что тренер «Краснодара» Мусаев раскритиковал состояние газона на стадионе в Сочи.

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