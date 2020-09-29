Дидье Дрогба стал обладателем награды президента УЕФА

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара по футболу, французского «Марселя» и лондонского «Челси» Дидье Дрогба стал обладателем награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дрогба стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим», — говорится в обращении главы УЕФА Александера Чеферина к прославленному ивуарийскому форварду.

42-летний Дрогба известен по выступлениям за «Марсель» и «Челси», в составе которых он выиграл 14 трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Он также играл за такие клубы, как «Ле-Ман», «Генгам», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай», «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг».

Ранее сообщалось, что Клопп, Нагельсманн и Флик претендуют на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА.