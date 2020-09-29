Дидье Дрогба стал обладателем награды президента УЕФА
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
«Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дрогба стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь — его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим», — говорится в обращении главы УЕФА Александера Чеферина к прославленному ивуарийскому форварду.
42-летний Дрогба известен по выступлениям за «Марсель» и «Челси», в составе которых он выиграл 14 трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Он также играл за такие клубы, как «Ле-Ман», «Генгам», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай», «Монреаль Импакт» и «Финикс Райзинг».
Ранее сообщалось, что Клопп, Нагельсманн и Флик претендуют на награду лучшему тренеру сезона по версии УЕФА.