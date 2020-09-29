Тренер «Аталанты» Гасперини рассказал, когда Миранчук восстановится после травмы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии травмированных игроков команды в преддверии матча третьего тура Серии А с «Лацио».

«Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных, Пессине и Голлини нужно больше времени. Голлини нужен месяц или полтора. Он уже может нормально двигаться, проходит реабилитацию. Ромеро готов выйти на поле с первых минут, но я пока не знаю, будет ли он играть с «Лацио». Мохика и Ламмерс только что прибыли, пока они не готовы играть с начала матча. Я беспокоюсь о Пиччини. Нам нужно понять, тот ли это игрок, который скоро может пригодиться, иначе он поставит нас в неловкое положение», — приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Россиянин перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» 2 сентября 2020 года. Из-за травмы, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2), он пропускает старт сезона Серии А.

Ранее стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука.