«Оренбург» сообщил об отмене матча Кубка России с пермской «Звездой»

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Матч группового раунда Кубка России по футболу между пермской «Звездой» и «Оренбургом», запланированный на 30 сентября, не состоится.
«Оренбург» сообщил об отмене матча Кубка России с пермской «Звездой»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Оренбурга», причиной отмены матча стало выявление нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что игроки пермского клуба помещены на карантин до полного выздоровления.

«ФК «Оренбург» желает здоровья футболистам и сотрудникам ФК «Звезда», — говорится в заявлении оренбургской команды.

Ранее сообщалось, что «Ротору» засчитано техническое поражение в матче Кубка России с «Динамо Ставрополь».

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