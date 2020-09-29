Сборная России по футболу проведёт октябрьские матчи на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, контрольный матч с национальной командой Швеции пройдёт на стадионе московского клуба ЦСКА — «ВЭБ Арене».
Игры Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии состоятся на стадионе клуба «Динамо» — «ВТБ Арене».
Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября.
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч между сборными России и Турции по футболу.