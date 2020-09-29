Победители ЧМ по боксу среди военнослужащих в Москве получат автомобили и квартиры

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал о призах, которые получат победители чемпионата мира среди военнослужащих в Москве.

«Федерация бокса России берёт призовой фонд на себя, будем делать призовые. Призы будут очень хорошие — автомобили и квартиры получат, но для этого необходима победа», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве пройдёт чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. Россия впервые примет данные соревнования.

Ранее Кремлёв заявил, что ЧМ по боксу среди военнослужащих нужен не только России, но и всему миру.