Кремлёв: ЧМ по боксу среди военнослужащих нужен не только России, но и всему миру

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказался о проведении в Москве чемпионата мира по боксу среди военнослужащих в 2021 году.
Кремлёв: ЧМ по боксу среди военнослужащих нужен не только России, но и всему миру
  • РИА Новости

«Этот турнир нужен не только нашей стране, он нужен всему миру. Чемпионат мира по боксу нужен для того, чтобы страны соревновались мирно между собой. Для нашей страны он также важен, поскольку для военнослужащих бокс — это самооборона, он развивает физические данные. Этот вид спорта должен стать одним из главных для военнослужащих», — цитирует Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

С 20 по 27 сентября 2021 года в Москве пройдёт чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. Россия впервые примет данные соревнования.

Ранее Кремлёв прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.

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