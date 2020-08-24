Кремлёв: Поветкин ещё не сказал своего последнего слова в боксе

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.
Кремлёв: Поветкин ещё не сказал своего последнего слова в боксе
  • Reuters

«Александр просто молодец! Он выступил вопреки всем доброжелателям, которые указывали на возраст. И Саша доказал, что возраст не является показателем. Поветкин с честью представляет нашу страну и наш бокс, мы гордимся им. Это олимпийский чемпион, который вбил себя в историю и продолжает её творить», — приводит слова Кремлёва пресс-служба Федерации бокса России.

Он отметил, что Поветкин своими выступлениями популяризирует бокс.

«И этот бой с Диллианом Уайтом ни одного болельщика бокса не оставил равнодушным. Это прекрасно. Насколько я понимаю, у Саши и Диллиана Уайта должен состояться реванш, но было бы интересно увидеть бой Поветкина и Тайсона Фьюри. Могу добавить, что Александр Поветкин ещё не сказал своего последнего слова в боксе. Всё зависит от режима — для бокса возраст не предел», — подытожил глава федерации.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Поветкин заявил, что готов дать реванш Уайту.

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