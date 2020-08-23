Поветкин заявил, что готов дать реванш Уайту

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что готов дать реванш британцу Диллиану Уайту.
Поветкин заявил, что готов дать реванш Уайту
  • РИА Новости

«Пропустил несколько ударов, но нормально себя чувствовал и мог продолжать поединок. Хочу поблагодарить соперника за бой и пожелать ему здоровья. Видел, что он пропускает апперкоты, а мы как раз тренировали такие удары. Отдаю ему должное: бой был хороший и интересный. Пропустил удары, которые не нужно было пропускать, но рад, что смог завершить бой в свою пользу. Реванш? Не знаю. Я готов. Лично я не против», — приводит слова Поветкина Fight Space.

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее Андрей Рябинский рассказал о гонораре Поветкина за реванш с Уайтом.

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