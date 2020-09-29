ЦСКА попросил РФС разобрать судейство матча с «Локомотивом»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал об обращении московского ЦСКА с просьбой разобрать работу арбитров в матче девятого тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».

«Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет своё решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с неназначенным пенальти», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».

Ранее Василий Уткин заявил, что матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью.