ЦСКА попросил РФС разобрать судейство матча с «Локомотивом»
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«Мы получили письмо от ЦСКА. Сегодня экспертно-судейская комиссия вечером будет заседать и вынесет своё решение по работе арбитров на матче с «Локомотивом». В частности, по эпизоду с неназначенным пенальти», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».
Ранее Василий Уткин заявил, что матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью.