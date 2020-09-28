Уткин: матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Локомотивом».
Уткин: матч ЦСКА — «Локомотив» восхитил своей тоскливостью
  • РИА Новости

«ЦСКА — «Локомотив» — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определённо лидер по качеству игры. И это повод был тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления «Локо». Но «Локомотив» довольно уверенно создаёт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру.

«Наш чемпионат так устроен. Назовём это «теория всплесков». Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за «Локомотив», и ещё игра вновь показала, что Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач «Локо» не решает», — добавил Уткин.

«Локомотив» на выезде победил ЦСКА со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал матч ЦСКА — «Локомотив» украшением российского футбола.

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