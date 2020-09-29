Опубликовано видео победного проката сына Плющенко на турнире «Самбо-70»
В сети опубликовали видео победного проката Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в первом юношеском разряде на турнире в честь 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70».
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Ролик опубликован на YouTube.
Произвольную программу он исполнял под музыку из фильма «Пираты Карибского моря» и набрал 36,57 балла.
Ранее сообщалось, что сын Плющенко выиграл турнир в честь юбилея «Самбо-70».
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