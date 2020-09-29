Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков станет тренером сборной Китая

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Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира россиянин Никита Крюков возглавил спринтерскую сборную Китая по лыжным гонкам и будет готовить команду к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Крюков станет тренером сборной Китая
  • РИА Новости

«На сегодняшний день у них есть три тренера, я буду четвёртым. Я буду отвечать за спринтерские дисциплины и буду готовить спринтерскую группу. Даже не знаю, сколько спортсменов в группе, как будет проходить деление на спринт и дистанции. Пока в прострации. Уже приеду на место, всё выясню и пойму, как работать дальше», — цитирует Крюкова «Матч ТВ».

По его словам, он возьмёт с собой семью, а его контракт с национальной командой Китая будет рассчитан до конца ОИ-2018.

«После Олимпиады улечу восвояси, пролонгации нет. Официально контракт закончится, а потом на их усмотрение. Мне дали понять, что всё зависит от меня», — добавил Крюков.

Ранее Крюков назвал унижением участие России в Олимпиаде под нейтральным флагом.

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