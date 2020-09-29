Вдова бывшего игрока «Зенита» Риксена рассказала об оставшихся от мужа долгах

Вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, скончавшегося год назад от бокового амиотрофического склероза (БАС), рассказала о своём бедственном положении.

По её словам, после смерти супруга ей не осталось никаких финансовых сбережений.

«От Фернандо мне достались только долги: какие-то неоплаченные налоги перешли на меня. Финансовое положение вообще никакое. Каждый день — квест: как выжить до завтра. Перебиваемся в основном пока за счёт моей мамы — она помогает. Как мне ни больно это признавать, но в свои 34 года сижу у матери на шее», — написала Вероника Риксен в Instagram.

Ранее сообщалось, что у бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ обнаружили заболевание, от которого скончался Риксен.