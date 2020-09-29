Стэмкосу было сложно подбирать слова после победы в плей-офф НХЛ

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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал завоевание командой Кубка Стэнли.
Стэмкосу было сложно подбирать слова после победы в плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Молнии» победили «Даллас Старз» в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«До сих пор не верится в то, что случилось. Я горжусь каждым игроком в этой команде. За ними было очень интересно смотреть. Они меня вдохновляли. Эх, очень сложно сейчас подбирать слова… Это поразительно», — приводит слова Стэмкоса в своём Twitter-аккаунте журналист Брайан Бёрнс.

Ранее сообщалось, что посольство России в США поздравило российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» с завоеванием Кубка Стэнли.

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