Российское посольство в США поздравило Кучерова, Василевского и Сергачёва с победой в Кубке Стэнли

Посольство России в США поздравило российских игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» с завоеванием Кубка Стэнли.

В шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «молнии» одержали победу 2:0 и выиграли серию со счётом 4:2.

«От всей души поздравляем Никиту Кучерова, Михаила Сергачёва и Андрея Василевского с победой и топ-достижением», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.

Ранее стало известно, что шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман назвал прошедший матч лучшим в своей карьере.