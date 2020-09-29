Российское посольство в США поздравило Кучерова, Василевского и Сергачёва с победой в Кубке Стэнли
- Reuters
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В шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «молнии» одержали победу 2:0 и выиграли серию со счётом 4:2.
«От всей души поздравляем Никиту Кучерова, Михаила Сергачёва и Андрея Василевского с победой и топ-достижением», — сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.
Ранее стало известно, что шведский защитник «Тампы» Виктор Хедман назвал прошедший матч лучшим в своей карьере.