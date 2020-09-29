Хедман заявил, что «Тампа» провела лучший матч в его карьере
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
По словам шведа, он никогда даже не мечтал завоевать Кубок Стэнли.
«Это так нереально. Это то, о чём вы мечтаете, когда играете около дома, когда растёте. Мы собираемся стать чемпионами Кубка Стэнли навсегда. Эта победа останется в истории. Наши дети, наши внуки, когда увидят Кубок Стэнли, увидят наши имена. «Тампа» провела самую совершенную игру за всю мою карьеру в клубе», — цитирует Хедмана в своём Twitter журналист Брайан Бёрнс.
Ранее сообщалось, что о завоевании Кубка Стэнли высказался наставник «Тампы» Рик Боунесс.