Хедман заявил, что «Тампа» провела лучший матч в его карьере

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу своего клуба над «Даллас Старз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По словам шведа, он никогда даже не мечтал завоевать Кубок Стэнли.

«Это так нереально. Это то, о чём вы мечтаете, когда играете около дома, когда растёте. Мы собираемся стать чемпионами Кубка Стэнли навсегда. Эта победа останется в истории. Наши дети, наши внуки, когда увидят Кубок Стэнли, увидят наши имена. «Тампа» провела самую совершенную игру за всю мою карьеру в клубе», — цитирует Хедмана в своём Twitter журналист Брайан Бёрнс.

Ранее сообщалось, что о завоевании Кубка Стэнли высказался наставник «Тампы» Рик Боунесс.