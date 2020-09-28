«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Арсеналом» в третьем туре АПЛ

«Ливерпуль» взял верх над лондонским «Арсеналом» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

Гости вышли вперёд на 25-й минуте благодаря голу Александра Ляказетта. Через три минуты Садио Мане сравнял счёт. На 34-й минуте действующие чемпионы повели — отличился Эндрю Робертсон. В конце игры преимущество «Ливерпуля» увеличил Диогу Жота.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали девять очков. В активе же «Арсенала» шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ.