«Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на Олимпийском стадионе в Лондоне, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вест Хэму» принесли два гола Джаррода Боуэна, забившего на 17-й и 57-й минутах, и мяч Себастьена Аллера, отличившегося на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Автогол в пассиве форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса, срезавшего мяч в свои ворота на 66-й минуте.

Ранее сообщалось, что хет-трик Варди помог «Лестеру» разгромить «Манчестер Сити» в матче АПЛ.