Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможный переход бывшего полузащитника сборной России в футбольный клуб «Химки».
Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Знаю, что у команды есть планы усилиться. На трансферы есть время. Будем рады видеть Дениса Глушакова в «Химках». Здесь уже вопрос к генеральному и спортивному директорам, чтобы они договорились в ближайшее время с новичками. В любом случае, пока не закрыто трансферное окно, будем работать над усилением», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

На данный момент Глушаков является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Ахмат». Он также известен по игре за «Спартак», «Локомотив» и сборную России.

Ранее в «Химках» заявили о готовности подписать контракт с Глушаковым.

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