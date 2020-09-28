Министр спорта Московской области: будем рады видеть Глушакова в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможный переход бывшего полузащитника сборной России в футбольный клуб «Химки».

«Знаю, что у команды есть планы усилиться. На трансферы есть время. Будем рады видеть Дениса Глушакова в «Химках». Здесь уже вопрос к генеральному и спортивному директорам, чтобы они договорились в ближайшее время с новичками. В любом случае, пока не закрыто трансферное окно, будем работать над усилением», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

На данный момент Глушаков является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Ахмат». Он также известен по игре за «Спартак», «Локомотив» и сборную России.

Ранее в «Химках» заявили о готовности подписать контракт с Глушаковым.