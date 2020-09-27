В «Химках» заявили о готовности подписать контракт с Глушаковым
- globallookpress.com
«В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведёт переговоры наш генеральный директор Сергей Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить. Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут», — приводит слова Ульянова ТАСС.
Он отметил, что сейчас клуб ведёт переговоры со всеми, кто может усилить команду.
«Всего у нас в шорт-листе находятся 20 футболистов, которые рассматриваются для усиления команды», — добавил спортивный директор клуба.
В прошлом сезоне Глушаков играл за грозненский «Ахмат». В разное время он выступал за «Нику», «Локомотив», СКА, «Звезду» и «Спартак».
Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко официально возглавил «Химки».