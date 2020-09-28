«Спартак» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Московский «Спартак» в серии буллитов одержал победу над столичным «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось со счётом 4:4. При этом бело-голубые уступали 1:4 по ходу игры.

В составе красно-белых отличились Сергей Широков, Лукаш Радил, Эмиль Юсе и Робин Ганзл. Динамовцы ответили голами Вадима Шипачёва, Дмитрия Яшкина, Андрея Миронова и Даниила Тарасова.

В серии буллитов победу «Спартаку» принёс Широков.

Таким образом, спартаковцы прервали шестиматчевую победную серию «Динамо».

Ранее «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.