«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу хозяев — 6:4.

В составе местного коллектива дубль оформил Юрки Йокипакка, отличились также Микаэль Руохомаа, Николай Тимашов, Данил Романцев и Никита Шашков. У гостей шайбы забросили Павел Куликов, Сергей Зборовский, Анатолий Голышев и Павел Дацюк.

Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим подряд. В следующем матче команда из Екатеринбурга встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» сыграет с петербургским СКА.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.