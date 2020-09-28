«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу хозяев — 6:4.

В составе местного коллектива дубль оформил Юрки Йокипакка, отличились также Микаэль Руохомаа, Николай Тимашов, Данил Романцев и Никита Шашков. У гостей шайбы забросили Павел Куликов, Сергей Зборовский, Анатолий Голышев и Павел Дацюк.

Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим подряд. В следующем матче команда из Екатеринбурга встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» сыграет с петербургским СКА. 

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.

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