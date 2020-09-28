«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
- @IHCAvtomobilist
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась в пользу хозяев — 6:4.
В составе местного коллектива дубль оформил Юрки Йокипакка, отличились также Микаэль Руохомаа, Николай Тимашов, Данил Романцев и Никита Шашков. У гостей шайбы забросили Павел Куликов, Сергей Зборовский, Анатолий Голышев и Павел Дацюк.
Для «Автомобилиста» это поражение стало третьим подряд. В следующем матче команда из Екатеринбурга встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Сибирь» сыграет с петербургским СКА.
Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» в матче КХЛ.