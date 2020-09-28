Влашич заявил, что останется в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что никуда не собирается уходить из армейского футбольного клуба.

«Да, я остаюсь. Мой контракт рассчитан до июня 2024 года, и я могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу. Конечно, никогда не знаешь, что день грядущий готовит, но составы серьёзных клубов уже устоялись. Но дело, конечно, не в этом. Я спокоен и полностью отдаю себя на благо амбиций клуба», — цитирует Влашича Sportske novosti.

До этого в СМИ появилась информация об интересе к Влашичу со стороны «Зенита» и нескольких итальянских клубов.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провёл 76 матчей в составе красно-синих, в которых забил 25 мячей и отдал 16 результативных передач.

Как сообщалось ранее, в ЦСКА заявили «Зениту», что Влашич не продаётся.