Влашич заявил, что останется в ЦСКА

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич заявил, что никуда не собирается уходить из армейского футбольного клуба.
Влашич заявил, что останется в ЦСКА
  • РИА Новости

«Да, я остаюсь. Мой контракт рассчитан до июня 2024 года, и я могу лишь рассыпаться в комплиментах клубу. Конечно, никогда не знаешь, что день грядущий готовит, но составы серьёзных клубов уже устоялись. Но дело, конечно, не в этом. Я спокоен и полностью отдаю себя на благо амбиций клуба», — цитирует Влашича Sportske novosti.

До этого в СМИ появилась информация об интересе к Влашичу со стороны «Зенита» и нескольких итальянских клубов.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. С тех пор он провёл 76 матчей в составе красно-синих, в которых забил 25 мячей и отдал 16 результативных передач.

Как сообщалось ранее, в ЦСКА заявили «Зениту», что Влашич не продаётся.

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