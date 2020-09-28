Матч ФНЛ «Шинник» — «Иртыш» не состоится из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ФНЛ.
До этого появилась информация, что в составе «Шинника» у 12 человек оказались положительными результаты тестов на коронавирус. В итоге тренеры, игроки и работники клуба отстранены от работы до 7 октября.
До этого был отменён матч «Шинника» с «Томью».
Матч «Шинник» — «Иртыш» был запланирован на 4 октября. Судьбу игры определит КДК РФС.
Ранее теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.