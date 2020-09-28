Матч ФНЛ «Шинник» — «Иртыш» не состоится из-за коронавируса

Матч 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Шинником» и омским «Иртышом» не состоится из-за вспышки COVID-19 в ярославском клубе.

Об этом сообщается на сайте ФНЛ.

До этого появилась информация, что в составе «Шинника» у 12 человек оказались положительными результаты тестов на коронавирус. В итоге тренеры, игроки и работники клуба отстранены от работы до 7 октября.

До этого был отменён матч «Шинника» с «Томью».

Матч «Шинник» — «Иртыш» был запланирован на 4 октября. Судьбу игры определит КДК РФС.

Ранее теннисист Фернандо Вердаско, дисквалифицированный с «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на коронавирус, раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции.