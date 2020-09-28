«Химки» одержали первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ

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Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Химки» одержали первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 92:77 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Джордан Микки, набравший 24 очка. У хозяев 22 балла в свой актив записал Михаил Кулагин, а также дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов оформил Дастин Хог.

Для «Химок» это первая победа в новом сезоне. До этого коллектив из Московской области проиграл две стартовые встречи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Калев».

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