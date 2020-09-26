«Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Калев»

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Петербургский «Зенит» одержал победу над таллинским «Калевом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Зенит» одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Калев»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 91:83 в пользу хозяев площадки, одержавших свою третью победу в трёх стартовых матчах сезона.

В составе «Зенита» 27 очков набрал Остин Холлинс. По 13 очков набрали Билли Бэрон и Матеуш Понитка. Ещё 12 очков команде принёс Алекс Пойтресс.

За «Калев» 24 очка набрал Маркус Кин. Ещё 19 очков в активе Гейба Билера. Девин Томас и Крегор Хермет записали в свой актив по 12 очков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Парме» в Единой лиге ВТБ.

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