Дивеев и Умяров включены в расширенный состав молодёжной сборной России на матчи отбора на Евро-2021

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Российский футбольный союз (РФС) огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор молодёжной национальной команды перед матчами квалификации чемпионата Европы 2021 года со сборными Эстонии и Латвии.
Дивеев и Умяров включены в расширенный состав молодёжной сборной России на матчи отбора на Евро-2021
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В список из 23 футболистов вошли Денис Адамов, Александр Максименко, Матвей Сафонов, Алексей Татаев, Роман Евгеньев, Павел Маслов, Артём Голубев, Никита Калугин, Данил Круговой, Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков, Данил Глебов, Станислав Магкеев, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий, Денис Макаров, Иван Игнатьев, Фёдор Чалов и Вячеслав Грулёв.

Отмечается, что в расширенный список игроков также включены получившие повреждения Игорь Дивеев и Наиль Умяров. Решение об их вызове будет принято дополнительно.

Молодёжная сборная России 9 октября сыграет с командой Эстонии в Химках, а 13 октября в Риге — со сборной Латвии.

Ранее сообщалось, что Черышев, Кутепов и Жиров вызваны в расположение сборной России по футболу на октябрьские матчи.

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