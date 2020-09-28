Симеоне оценил дебют Суареса за «Атлетико»

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал дебют в составе команды уругвайского форварда Луиса Суареса.
Симеоне оценил дебют Суареса за «Атлетико»
  • Reuters

«Я не придал особого значения его дублю, но его голевая передача, его бег и движение действительно выделялись. Суарес всегда знает, что ему нужно делать: играть на команду. Прибытие игрока такого калибра улучшает команду, но «Атлетико» и до этого был хорош. Теперь мы продолжим идти вперёд, как всегда, игра за игрой», — приводит слова Симеоне Goal.

Он отметил, что Суарес усилит конкуренцию в команде.

«И если 23 игрока согласятся на минуты, которые они собираются получить, я уверен, что мы будем добиваться успеха. С моей точки зрения, когда дело доходит до создания команды, я ищу игроков, которые умеют воспринимать должным образом своё игровое время. Так формируются великие команды. Это даёт вам шанс иметь больше возможностей. Это то, что мы ищем сезон за сезоном», — добавил специалист.

В дебютном матче за «Атлетико» 33-летний форвард стал автором двух голов и одной результативной передачи.

Ранее Суарес поделился впечатлениями от своего дебюта за «Атлетико».

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