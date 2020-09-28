Тедеско рассказал, есть ли отличия между спортивными журналистами в Германии и России

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско рассказал, чем отличаются спортивные журналисты в Германии и России.
Тедеско рассказал, есть ли отличия между спортивными журналистами в Германии и России
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«В обеих странах журналисты много и тяжело работают: под давлением, без выходных, ездят за командой на матчи и на сборы. Я с большим уважением отношусь к вашей профессии и знаю, что вам непросто. В «Шальке» клуб открывает для журналистов и фанатов все тренировки, кроме предыгровой. Если играли в субботу, то закрывали тренировку в четверг. В России же медиа больше интересуют детали — не личной жизни, а футбольные, после матчей задают много узконаправленных вопросов по тактике. Отличия минимальны», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Ранее Тедеско ответил на вопрос, какая у него мечта.

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