Тедеско: хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско ответил на вопрос, какая у него мечта.
Тедеско: хочу, чтобы после ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо
  • ©spartak.com

«Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, не загадываю дальше, чем до следующего вечера. Но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из «Спартака» большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Все — невозможно», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

35-летний немецкий специалист возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. Первый неполный сезон под его руководством команда завершила на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а в Кубке России дошла до полуфинала.

Ранее Тедеско рассказал, какую позицию в «Спартаке» он хотел бы усилить.

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