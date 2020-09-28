Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый 28 сентября рейтинг спортсменок.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина, американка Софья Кенин, канадка Бьянка Андрееску, нидерландка Кики Бертенс, американка Серена Уильямс и швейцарка Белинда Бенчич.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, сохранившая 31-е место.

Светлана Кузнецова осталась на 33-м месте, Анастасия Павлюченкова — на 38-м, а Вероника Кудерметова — на 42-м.

Анна Блинкова поднялась с 59-й на 58-ю позицию.

Дарья Касаткина осталась 71-й, Варвара Грачёва — 89-й, а Анастасия Потапова — 92-й.

Ранее сообщалось, что Анна Калинская проиграла Эжени Бушар на старте «Ролан Гаррос».