Рублёв поднялся на 12-е место в рейтинге ATP перед стартом на «Ролан Гаррос»

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 28 сентября рейтинг спортсменов.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая девятка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и француз Гаэль Монфис. На десятое место вернулся испанец Роберто Баутиста Агут, сместивший поднявшегося в топ-10 на прошлой неделе канадца Дениса Шаповалова.

Россиянин Андрей Рублёв поднялся с 14-го на 12-е место, а Карен Хачанов остался 16-м.

Ранее сообщалось, что Рублёв прокомментировал свою победу в финале турнира ATP в Гамбурге.