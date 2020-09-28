Зайнутдинов признался, что «Локомотив» ничем не удивил его в московском дерби

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Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подвёл итоги матча с «Локомотивом» в девятом туре чемпионата России по футболу.
Зайнутдинов признался, что «Локомотив» ничем не удивил его в московском дерби
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По его мнению, армейцы хорошо начали игру, но в конце тайма пропустили ненужный гол.

«После удаления запасного плана не было, просто нужно было больше работать. Конечно, хотели забить, но не получилось. В конце второго тайма были на эмоциях, били вперёд, чтобы побороться и создать момент. «Локомотив» играл как обычно, в целом не удивил», — сказал Зайнутдинов в эфире клубного телевидения.

Ранее сообщалось, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о расстройстве из-за поражения ЦСКА от «Локо».

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